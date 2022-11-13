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13 ноября, 22:15

Происшествия

Подполковник запаса ФСБ РФ рассказал, как действовать в случае теракта

Подполковник запаса ФСБ РФ рассказал, как действовать в случае теракта

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Подполковник запаса ФСБ России Андрей Попов в связи с произошедшим терактом в Турции рассказал, как вести себя людям в подобных ситуациях и на что обращать внимание туристам.

По словам эксперта, если произошел теракт надо постараться без паники покинуть место ЧП и направиться тем путем, где меньше всего находится народу.

Также, уточнил подполковник, если располагает возможность, следует сделать видеообзор или просто включить видео, которое впоследствии может помочь правоохранителям при расследовании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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