Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети

Турецкие правоохранители после теракта в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей. Это касается провокационных постов, опубликованных после взрыва.

Между тем жители Стамбула сообщают о трудностях с доступом к соцсетям.

По последним данным, теракт совершила женщина. На данный момент известно о шести жертвах, еще 81 человек ранен.

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