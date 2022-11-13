13 ноября, 22:15Происшествия
Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети
Турецкие правоохранители после теракта в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей. Это касается провокационных постов, опубликованных после взрыва.
Между тем жители Стамбула сообщают о трудностях с доступом к соцсетям.
По последним данным, теракт совершила женщина. На данный момент известно о шести жертвах, еще 81 человек ранен.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.