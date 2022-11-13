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Новости

13 ноября, 22:15

Происшествия

Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети

Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети

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Турецкие правоохранители после теракта в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей. Это касается провокационных постов, опубликованных после взрыва.

Между тем жители Стамбула сообщают о трудностях с доступом к соцсетям.

По последним данным, теракт совершила женщина. На данный момент известно о шести жертвах, еще 81 человек ранен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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