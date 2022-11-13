Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

13 ноября, 20:30

Происшествия

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Предварительно известно о 10 пострадавших при взрыве в Стамбуле

Подразделения ВСУ обстреляли Донецк 7 раз за сутки

Правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула

В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие – власти

Полиция перекрыла проход на улицу в центре Стамбула, где прогремел взрыв

Автобус застрял под мостом в Царицыне

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Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при взрыве в Стамбуле, сообщает Генконсульство РФ. Также сообщается, что к некоторым районам, прилегающим к этой улице, начали открывать доступ для пешеходов.

Прокуратура Турции начала расследование. Прорабатывается версия теракта.

Между тем, по прогнозам синоптиков, порывы ветра в Московском регионе могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим жителей столицы попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины.

В Марьине и Братееве начали подключать горячую воду и отопление. Они появятся в домах вечером 13 ноября. Работу теплосетей уже возобновили, отключения продлились больше суток. В зону попали более 300 зданий, в том числе жилые дома, больница и несколько школ. Отключения потребовались для врезки участка теплосети в ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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