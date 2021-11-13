В Саратове сгорела кровля типографии

В Саратове вспыхнуло здание типографии. Загорелась крыша. Огонь охватил 850 квадратных метров.

Пожарным удалось оперативно потушить пламя. По словам МЧС, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.