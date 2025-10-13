Новости регионов: пьяного водителя без прав задержали в Вологодской области

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя без прав в поселке Ермаково Вологодской области. Мужчина проигнорировал требование об остановке, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Он заехал на территорию гаражного кооператива, где его автомобиль заглох. Мужчина попытался убежать, но был остановлен местным жителем.

Один из участков трассы из Уфы в Белорецк оказался полностью парализован из-за снегопада и гололедицы. Кадры с места появились в соцсетях. Из-за непогоды образовался затор на дороге на десятки километров.

