Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Причиной столкновения поездов в Словакии могла быть невнимательность машиниста, сообщили в МВД страны. В результате ЧП пострадали десятки человек. Троих зажало внутренними перегородками. В российском посольстве заявили, что не располагают информацией о пострадавших согражданах.

Палестинское движение ХАМАС вернет тела только четырех погибших заложников из 28, заявил штаб семей заложников. Там назвали это вопиющим нарушением соглашения и указали, что ожидают от правительства Израиля и посредников немедленных действий.

В парламенте Франции зарегистрировали вторую резолюцию о недоверии правительству. Первую ранее выдвинули "левые". Как отмечают французские СМИ, голосование в поддержку резолюций может состояться уже в четверг, 16 октября.

