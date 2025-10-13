Форма поиска по сайту

13 октября, 15:15

Происшествия

Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал туристов, застрявших в горах недалеко от Сочи

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Пожар в Бумажном проезде на севере Москвы локализован

Офисное здание загорелось на севере Москвы

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Поджигатель автомобилей задержан на севере Москвы

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Причиной столкновения поездов в Словакии могла быть невнимательность машиниста, сообщили в МВД страны. В результате ЧП пострадали десятки человек. Троих зажало внутренними перегородками. В российском посольстве заявили, что не располагают информацией о пострадавших согражданах.

Палестинское движение ХАМАС вернет тела только четырех погибших заложников из 28, заявил штаб семей заложников. Там назвали это вопиющим нарушением соглашения и указали, что ожидают от правительства Израиля и посредников немедленных действий.

В парламенте Франции зарегистрировали вторую резолюцию о недоверии правительству. Первую ранее выдвинули "левые". Как отмечают французские СМИ, голосование в поддержку резолюций может состояться уже в четверг, 16 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

