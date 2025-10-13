Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Поджигатель автомобилей задержан на севере Москвы

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Активные поиски пропавшей семьи завершены в Красноярском крае

Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

Авария с участием трех автомобилей произошла на Волгоградском проспекте

Новости регионов: около 100 фур застряли на участке трассы "Забайкальск" по дороге в Читу

Новости мира: спецпосланник США прибыл в сектор Газа для проверки режима прекращения огня

Девять вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Активные поиски семьи Усольцевых завершились в Красноярском крае. Около 2 недель назад супруги, их 5-летняя дочь и собака потерялись во время похода в тайгу. Тогда к их поискам подключились 1,5 тысячи человек, среди которых были и волонтеры.

Вулкан Ключевский на Камчатке снова проявил активность. Минувшей ночью он выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 33 километра к юго-западу, сообщают ученые.

На Таймыре собаки прогнали большого белого медведя. Зверь пытался забраться в дом полярников, однако на него с лаем кинулись 2 пса. В итоге медведь убежал от здания. Как пишут местные СМИ, одного из отважных питомцев зовут Муха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныерегионывидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика