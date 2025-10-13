Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Активные поиски семьи Усольцевых завершились в Красноярском крае. Около 2 недель назад супруги, их 5-летняя дочь и собака потерялись во время похода в тайгу. Тогда к их поискам подключились 1,5 тысячи человек, среди которых были и волонтеры.

Вулкан Ключевский на Камчатке снова проявил активность. Минувшей ночью он выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 33 километра к юго-западу, сообщают ученые.

На Таймыре собаки прогнали большого белого медведя. Зверь пытался забраться в дом полярников, однако на него с лаем кинулись 2 пса. В итоге медведь убежал от здания. Как пишут местные СМИ, одного из отважных питомцев зовут Муха.

