ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны России, который готовился по заданию украинских спецслужб.

По данным службы, взрывное устройство планировали привести в действие в густонаселенном районе. При этом радиус его поражения составил бы до 70 метров. Оперативники задержали четверых подозреваемых, среди них трое – россияне. При этом, как указала ФСБ, вербовщик, который нашел исполнителя, причастен к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.