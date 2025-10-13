Форма поиска по сайту

13 октября, 08:15

Происшествия

Активные поиски пропавшей семьи завершены в Красноярском крае

Активные поиски пропавшей семьи завершены в Красноярском крае

В Красноярском крае завершили активные поиски семьи Усольцевых. Муж, его супруга, их пятилетняя дочь и собака потерялись во время похода в тайгу около 2 недель назад. Тогда к их поискам подключились 1,5 тысячи человек.

Спасатели пояснили, что операция продолжится, но будет проходить в режиме "точечных задач" и только с участием профессионалов. Они также добавили, что ситуацию осложняют мороз и непростой рельеф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

