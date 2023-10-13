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13 октября, 17:30

В мире

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву

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Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву. Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила о сигналах тревоги в центральных районах страны, включая Тель-Авив и его окрестности.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежомвидеоКсения Чепенко
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