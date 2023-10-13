Жители Иордании и Ливана направились к границам Израиля с флагами Палестины

В Сети появились кадры, на которых сотни жителей Иордании и Ливана движутся к границам Израиля с флагами Палестины. В Иордании представителям силовых структур пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся.

Известно, что порядка 150 ракет выпустили по израильскому городу Ашкелон в качестве ответа на анонсированную властями наземную операцию в Газе. Израиль призывает местных жителей эвакуироваться на юг. ХАМАС настаивает на игнорировании этой информации.

По состоянию на 13 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.