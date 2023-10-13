Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 13:30

В мире

Жители Иордании и Ливана направились к границам Израиля с флагами Палестины

Жители Иордании и Ливана направились к границам Израиля с флагами Палестины

Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД

В столичном ТЦ "Метромаркет" объявили эвакуацию

Посол РФ призвал туристов покинуть Израиль на регулярных рейсах

Экстренные службы устранили последствия аварии на западном участке МКАД в Москве

В ФРГ могут объявить вознаграждение за информацию о диверсиях на "Северных потоках"

Новости мира: в Тель-Авиве почтили память погибших из-за нападения ХАМАС

Пьяный водитель протаранил несколько машин на парковке в Красногорске

Легковой автомобиль въехал в грузовик на 48-м километре МКАД в столице

Почти 3 тыс сайтов с фейковыми розыгрышами обнаружили в России в сентябре 2023 года

В Сети появились кадры, на которых сотни жителей Иордании и Ливана движутся к границам Израиля с флагами Палестины. В Иордании представителям силовых структур пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся.

Известно, что порядка 150 ракет выпустили по израильскому городу Ашкелон в качестве ответа на анонсированную властями наземную операцию в Газе. Израиль призывает местных жителей эвакуироваться на юг. ХАМАС настаивает на игнорировании этой информации.

По состоянию на 13 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика