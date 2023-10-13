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13 октября, 22:15

В мире

Посол РФ призвал туристов покинуть Израиль на регулярных рейсах

Посол РФ призвал туристов покинуть Израиль на регулярных рейсах

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Российские дипломаты советуют туристам покинуть Израиль и не дожидаться ухудшения обстановки. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Граждане РФ могут улететь регулярными рейсами, однако цены на билеты высокие.

По состоянию на 13 октября ЦАХАЛ готовится к наземной операции в секторе Газа, ответные обстрелы не прекращаются. Что делать в подобной ситуации самостоятельным путешественникам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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