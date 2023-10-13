13 октября, 22:15В мире
Посол РФ призвал туристов покинуть Израиль на регулярных рейсах
Российские дипломаты советуют туристам покинуть Израиль и не дожидаться ухудшения обстановки. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
Граждане РФ могут улететь регулярными рейсами, однако цены на билеты высокие.
По состоянию на 13 октября ЦАХАЛ готовится к наземной операции в секторе Газа, ответные обстрелы не прекращаются. Что делать в подобной ситуации самостоятельным путешественникам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.