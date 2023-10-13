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13 октября, 09:15

Происшествия

Экстренные службы устранили последствия аварии на западном участке МКАД в Москве

Экстренные службы устранили последствия аварии на западном участке МКАД в Москве

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Несколько часов экстренные службы устраняли последствия аварии на западном участке МКАД. Движение транспорта у развязки с Боровским шоссе перекрывали. Приезжала скорая помощь и две пожарные машины.

Ранее на внешней стороне МКАД легковой автомобиль въехал с стоящий на "аварийке" грузовик. В ЦОДД сообщили, что в настоящее время движение в этом районе нормализовалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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