Новости мира: в Тель-Авиве почтили память погибших из-за нападения ХАМАС

В Тель-Авиве почтили память погибших в результате нападения палестинского движения ХАМАС. Десятки людей принесли свечи, флаги и цветы на площадь Дизенгоф. Российский МИД официально подтвердил гибель четырех россиян, имевших также израильское гражданство.

США и Израиль обсуждают возможность поставок в зону ближневосточного конфликта так называемых умных бомб. Эти боеприпасы, имеющие дальность поражения до 150 километров, Пентагон ранее поставлял украинской армии.

В Париже сотни человек вышли на митинг в поддержку Палестины. Людей не остановило даже то, что МВД Франции запретило проводить любые пропалестинские демонстрации. Они собрались на площади Республики и скандировали антиизраильские лозунги. Для разгона митинга силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Минздрав Газы заявил об угрозе коллапса системы здравоохранения. Медпомощь в больницах могут прекратить оказывать через несколько часов – не хватает операционных залов и врачей. ВОЗ сообщила о гибели 11 медработников в секторе Газа.



Жители Окинавы вышли на демонстрацию против совместных американо-японских учений "Решительный дракон". Десятки митингующих с флагами и транспарантами требовали вывода американских войск и военной техники из островной префектуры.

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