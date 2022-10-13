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Новости

13 октября, 18:15

Происшествия

Губернатор Курской области сообщил, что никто не пострадал при обстреле со стороны Украины

Губернатор Курской области сообщил, что никто не пострадал при обстреле со стороны Украины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал при обстреле поселка в Курской области. Населенный пункт попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов.

Также глава региона рассказал, что один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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