Губернатор Курской области сообщил, что никто не пострадал при обстреле со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что никто не пострадал при обстреле поселка в Курской области. Населенный пункт попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов.

Также глава региона рассказал, что один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.