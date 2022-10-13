Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода и повреждения жилого дома. Система ПВО сработала в городе 13 октября.

СВО продолжается, но Россия открыта для переговоров для достижения своих целей, они не меняются. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Электродепо "Аминьевское" введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.