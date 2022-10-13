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Новости

13 октября, 17:30

Политика

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Авария произошла на Киевском шоссе в сторону Москвы

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Пострадавших при попадании ракеты в жилой дом в Белгороде нет – власти

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода и повреждения жилого дома. Система ПВО сработала в городе 13 октября.

СВО продолжается, но Россия открыта для переговоров для достижения своих целей, они не меняются. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Электродепо "Аминьевское" введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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