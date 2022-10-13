Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 17:15

Происшествия

Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

Новости часа: Песков рассказал о диверсантах, которые пытались взорвать "Турецкий поток"

Авария произошла на Киевском шоссе в сторону Москвы

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Пострадавших при попадании ракеты в жилой дом в Белгороде нет – власти

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Поселок в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также глава региона рассказал, что была повреждена подстанция. Один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика