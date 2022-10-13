Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

Поселок в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано не менее 15 прилетов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также глава региона рассказал, что была повреждена подстанция. Один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.