Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замгубернатора Белгородской области сообщил, что решение по расселению поврежденного дома в Белгороде примут после экспертизы. Дом пострадал из-за обстрелов и работы системы ПВО 13 октября.

Электродепо "Аминьевское" достроят к запуску БКЛ московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

IKEA уволила в России порядка 10 тысяч сотрудников. Об этом написали в СМИ со ссылкой на главу материнской компании.