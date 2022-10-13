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Новости

13 октября, 16:00

Экономика

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Новости часа: Песков прокомментировал встречу президентов Турции и РФ

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после работы системы ПВО

Новости часа: в Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела поврежден многоэтажный дом – мэр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замгубернатора Белгородской области сообщил, что решение по расселению поврежденного дома в Белгороде примут после экспертизы. Дом пострадал из-за обстрелов и работы системы ПВО 13 октября.

Электродепо "Аминьевское" достроят к запуску БКЛ московского метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

IKEA уволила в России порядка 10 тысяч сотрудников. Об этом написали в СМИ со ссылкой на главу материнской компании.

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