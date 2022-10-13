Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 15:15

Происшествия

Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Новости часа: Путин рассказал о работе "Турецкого потока"

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после работы системы ПВО

Новости часа: в Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела поврежден многоэтажный дом – мэр

Система ПВО сработала в Белгороде – СМИ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

Больше 18 миллионов рублей украли из банкоматов в Санкт-Петербурге

Скорая помощь, полиция и спасатели работают в данный момент около поврежденного дома в Белгороде. После того, как сработала система ПВО, на крышу здания упал, возможно, фрагмент ракеты.

Местные власти сообщили, что дом получил некритические разрушения – повреждены технический этаж, крыша. Пока жителей эвакуировали, до конца дня должны решить, можно ли им вернуться в квартиры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика