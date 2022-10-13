Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Скорая помощь, полиция и спасатели работают в данный момент около поврежденного дома в Белгороде. После того, как сработала система ПВО, на крышу здания упал, возможно, фрагмент ракеты.

Местные власти сообщили, что дом получил некритические разрушения – повреждены технический этаж, крыша. Пока жителей эвакуировали, до конца дня должны решить, можно ли им вернуться в квартиры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.