13 октября, 15:15Происшествия
Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти
Скорая помощь, полиция и спасатели работают в данный момент около поврежденного дома в Белгороде. После того, как сработала система ПВО, на крышу здания упал, возможно, фрагмент ракеты.
Местные власти сообщили, что дом получил некритические разрушения – повреждены технический этаж, крыша. Пока жителей эвакуировали, до конца дня должны решить, можно ли им вернуться в квартиры.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.