Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 14:15

Происшествия

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после работы системы ПВО

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после работы системы ПВО

Новости часа: в Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела поврежден многоэтажный дом – мэр

Система ПВО сработала в Белгороде – СМИ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

Больше 18 миллионов рублей украли из банкоматов в Санкт-Петербурге

В Армении завели уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

В Совфеде России предложили освободить от налогов выплаты работодателей мобилизованным

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в результате работы системы ПВО поврежден жилой дом. Также он рассказал, что в городе нашли неразорвавшийся снаряд рядом со школой.

Неопознанный объект попал в многоэтажный дом. Как отметили в мэрии, жителей дома переселят в гостиницы.

Спасатели и администрация разворачивают на месте оперативный штаб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика