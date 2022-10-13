Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после работы системы ПВО

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в результате работы системы ПВО поврежден жилой дом. Также он рассказал, что в городе нашли неразорвавшийся снаряд рядом со школой.

Неопознанный объект попал в многоэтажный дом. Как отметили в мэрии, жителей дома переселят в гостиницы.

Спасатели и администрация разворачивают на месте оперативный штаб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.