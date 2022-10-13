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Общество

Новости часа: в Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Новости часа: в Белгороде в результате обстрела поврежден жилой дом

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела поврежден многоэтажный дом – мэр

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр Белгорода сообщил, что в результате обстрела города поврежден жилой дом.

РФ продолжит поставлять нефть в ЕС по трубопроводам заинтересованным потребителям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Комитет Госдумы одобрил передачу благотворительным организациям таможенного конфиската. Речь идет об имуществе, конфискованном на границе.

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