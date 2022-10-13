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Политика

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела поврежден многоэтажный дом – мэр

Система ПВО сработала в Белгороде – СМИ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

Больше 18 миллионов рублей украли из банкоматов в Санкт-Петербурге

В Армении завели уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту

В Совфеде России предложили освободить от налогов выплаты работодателей мобилизованным

Внедорожник врезался в фонарный столб в Новопеределкине

В Мариуполе начали поиски диверсионной группы террористов "Азова"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Белгороде в данный момент работает система ПВО. Как сообщили РИА Новости, раздалось восемь взрывов.

Россия не признает никакие "псевдорезультаты" расследования ЧП на "Северных потоках", если в нем не будет российских специалистов. Об этом сообщили в МИД.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен большим числом воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН.

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