Новости часа: СМИ сообщили о 8 взрывах в Белгороде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Белгороде в данный момент работает система ПВО. Как сообщили РИА Новости, раздалось восемь взрывов.

Россия не признает никакие "псевдорезультаты" расследования ЧП на "Северных потоках", если в нем не будет российских специалистов. Об этом сообщили в МИД.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен большим числом воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН.