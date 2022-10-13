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Политика

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

СК заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ

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Следственный комитет России заявил, что свыше 400 боевиков "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ) доставили с конца сентября в разные СИЗО РФ. Они дают показания о своих преступлениях.

В МИД РФ сообщили, что в последнее время появилась информация о привлечении США к расследованию инцидентов на "Северных потоках". Российское ведомство также выразило демарш послам Германии, Дании и Швеции в связи с расследованием диверсий на "Северных потоках".

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