Полиция начала проверку после стрельбы у школы на Ленинском проспекте

Полиция проводит проверку после стрельбы на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как парень стреляет из ружья в воздух. Это происходило возле школы. Учителя вызвали полицейских. По их просьбе в здании заперли двери и окна, детей не выпускали на улицу. Территорию пришлось оцепить.

В департаменте образования сообщили, что никто не пострадал. 15-летний подросток задержан. Ружье у него изъяли, оно оказалось страйкбольным. И, как отметили в МВД, целился парень в заброшенное здание. Тем не менее, с ним сейчас работают сотрудники полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.