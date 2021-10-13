Очевидцы сообщили о пожаре на юго-западе Москвы

Крупный пожар произошел на юго-западе Москвы. Очевидцы поделились кадрами происшествия. Пишут, что весь район Зюзино в дыму.

Горит строящееся здание. МЧС уточнило адрес, это Болотниковская улица, дом 41. На месте работают спасатели.