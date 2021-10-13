Авария в Сочи сказалась на бизнесе Ксении Собчак. Команда журналистки приняла решение на этой неделе не выпускать новых материалов на своем Youtube-канале.

Связывают произошедшее не только с самой аварией, но и с нападками, которые начались на Собчак позже, когда стало известно, что она покинула место ДТП и отправилась в аэропорт, а медицинскую помощь получила уже в Москве

Авария произошла вечером 9 октября. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Еще одна пассажирка Volkswagen и водитель получила серьезные травмы. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, – одна снаружи, вторая в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько стекол.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.