Новости мира: в метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов. Очевидцы рассказали, что почувствовали сильный удар, после которого в вагоне погас свет. Люди просидели в темноте около полутора часов. Потом спасатели начали их выводить. Никто не пострадал, но тем, кому нужно было в этот день ехать по синей ветке вашингтонской подземки, пришлось пересматривать свои планы. О причинах ЧП пока ничего неизвестно.

Президент Филиппин призвал прививать ковид-диссидентов во сне. Родриго Дутерте заявил, что слишком много людей сомневаются в эффективности вакцин и поступать с ними нужно максимально жестко.

"Мы просто найдем их в их домах и привьем, пока они спят", – заявил филиппинский лидер.

А тем, кто уже вакцинировался, президент рекомендовал на всякий случай носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Нидерландах экоактивисты приклеили себя к асфальту. Суперклей они использовали, чтобы привлечь внимание властей и всего общества к проблеме изменения климата. Правда, на такой радикальный шаг решились далеко не все. Большинство демонстрантов предпочли по старинке приковать себя к припаркованным на стоянке автомобилям. Полиция разогнала необычную демонстрацию. Правда, для этого пришлось применять не водометы и слезоточивый газ, а растворитель для клея.

В США борцы с климатическими изменениями собрались у Белого дома. Демонстранты требовали запретить разрабатывать месторождения углеводородов на территории страны. Они пели песни и размахивали транспарантами. В целом все было мирно, но несколько человек полиция на всякий случай задержала.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова удивил пользователей соцсетей. Не так давно он поменял прическу, а теперь продемонстрировал белоснежную улыбку. Поводом стали показательные выступления бойцов спецназа, на которых присутствовал глава государства. Глядя, как солдаты ведут ураганный огонь, наносят друг другу сильнейшие удары и демонстрируют чудеса ловкости, Ким Чен Ын радовался буквально, как ребенок, который играет в солдатиков.

В Китае рабочие крупного завода по производству электроники устроили забастовку. Люди собрались у главного офиса предприятия с требованиями повышения зарплаты. Дело в том, что на этой фабрике работа оплачивается сдельно, а сейчас в стране дефицит электроэнергии. Поэтому люди боятся, что при всем желании не смогут заработать те деньги, на которые рассчитывали ранее. До ограничений энергопотребления каждый сотрудник работал в среднем 300 часов в месяц и получал чуть менее 2 тысяч юаней – около 20 тысяч рублей, – а теперь эти цифры сократились почти вдвое.

На Канарском острове Пальма спасатели срочно эвакуируют еще 800 человек. Там третью неделю продолжается извержение вулкана. Потоки лавы стекают в море, вызывая выброс ядовитых газов. Из-за катаклизма даже разрушилась часть кратера. По мнению ученых, это может привести к еще более сильным выбросам. Свои дома покинули уже около 7 тысяч человек. По самым мрачным прогнозам, райский остров в скором времени может стать полностью необитаемым.

В США ветеринары спасли оленя, который 2 года носил на шее тяжелую автомобильную покрышку. Для этого животное пришлось усыпить и срезать ему рога, поскольку перерезать металлические нити шины не удалось. Животное со странным украшением местные жители замечали уже давно, но сотрудники природоохранной службы никак не могли его поймать. Теперь олень, которого избавили от 16 килограммов лишнего груза, снова на свободе.