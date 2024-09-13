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13 сентября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: во Владивостоке электричка снесла автомобиль

Новости регионов: во Владивостоке электричка снесла автомобиль

"Безопасный город": полиция задержала подозреваемого в краже из банкомата в "Москва-сити"

"Безопасный город": обманутая мошенниками Долина оспаривает законность сделки

"Безопасный город": в Москве задержан пытавшийся снять деньги с фальшивым паспортом

"Безопасный город": в Москве задержан вероятный помощник телефонных мошенников

"Безопасный город": избрана мера пресечения подозреваемому в обстреле бара в Москве

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Во Владивостоке электричка снесла автомобиль на путях. Водитель легковушки скончался на месте. По предварительным данным, он выехал на красный свет на переезде.

В Карелии появился синий ручей. Его заметили в районе набережной Петрозаводска. Свое заключение теперь дадут специалисты Росприроднадзора.

Пермский кот Крошик за две недели сбросил больше килограмма. Все благодаря спорту и диете. Но, как говорят ветеринары, теперь вес будет снижаться гораздо медленнее.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществовидеоДарья Крамарова
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