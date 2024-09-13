13 сентября, 23:30Происшествия
Новости регионов: во Владивостоке электричка снесла автомобиль
Во Владивостоке электричка снесла автомобиль на путях. Водитель легковушки скончался на месте. По предварительным данным, он выехал на красный свет на переезде.
В Карелии появился синий ручей. Его заметили в районе набережной Петрозаводска. Свое заключение теперь дадут специалисты Росприроднадзора.
Пермский кот Крошик за две недели сбросил больше килограмма. Все благодаря спорту и диете. Но, как говорят ветеринары, теперь вес будет снижаться гораздо медленнее.
Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.