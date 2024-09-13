Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 21:15

Происшествия

Новости регионов: водитель сбила и прокатила на капоте дорожника из Татарстана

Новости регионов: водитель сбила и прокатила на капоте дорожника из Татарстана

Мусор загорелся в Видном

Суд в Москве отправил в колонию двух студентов за появление голыми у окна

Новости мира: решение США по ударам вглубь России не решит серьезные проблемы ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского

Новости регионов: МЧС стало разыскивать трех рыбаков в Сахалинской области

Новости мира: легковой автомобиль взорвался в израильском городе Рамла

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Автомобиль загорелся в районе Бесединского шоссе

Новости регионов: аэропорт Красноярска скорректировал расписание из-за густого тумана

В Татарстане женщина 500 метров провезла на капоте глухонемого дорожника. Это произошло в одном из местных сел. Ни человек на капоте, ни разбитое лобовое ее не смутили.

В Кургане самокатчик врезался в пешехода на тротуаре. Мужчину протащило несколько метров по дороге.

В Карелии появился синий ручей. Его заметили в районе набережной Петрозаводска. Необычного цвета жидкость стекала в Онежское озеро. Свое заключение теперь дадут специалисты Росприроднадзора.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика