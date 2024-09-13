Новости регионов: водитель сбила и прокатила на капоте дорожника из Татарстана

В Татарстане женщина 500 метров провезла на капоте глухонемого дорожника. Это произошло в одном из местных сел. Ни человек на капоте, ни разбитое лобовое ее не смутили.

В Кургане самокатчик врезался в пешехода на тротуаре. Мужчину протащило несколько метров по дороге.

В Карелии появился синий ручей. Его заметили в районе набережной Петрозаводска. Необычного цвета жидкость стекала в Онежское озеро. Свое заключение теперь дадут специалисты Росприроднадзора.

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