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Новости

13 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: МЧС стало разыскивать трех рыбаков в Сахалинской области

Новости регионов: МЧС стало разыскивать трех рыбаков в Сахалинской области

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В Сахалинской области идет поисково-спасательная операция, там ищут троих рыбаков. Они плыли через протоку на озера и пропали. Помимо вертолета МЧС, их уже искали спасательное и рыболовецкие суда.

Также стало известно, что зерновоз полностью перекрыл движение на трассе под Краснодаром. Большегруз столкнулся с легковой машиной, ее водитель и пассажир погибли. В обе стороны растянулись пятикилометровые заторы, водители пытаются объехать аварию по обочинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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