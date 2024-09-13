Новости регионов: МЧС стало разыскивать трех рыбаков в Сахалинской области

В Сахалинской области идет поисково-спасательная операция, там ищут троих рыбаков. Они плыли через протоку на озера и пропали. Помимо вертолета МЧС, их уже искали спасательное и рыболовецкие суда.

Также стало известно, что зерновоз полностью перекрыл движение на трассе под Краснодаром. Большегруз столкнулся с легковой машиной, ее водитель и пассажир погибли. В обе стороны растянулись пятикилометровые заторы, водители пытаются объехать аварию по обочинам.

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