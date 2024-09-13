Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там он прошел курс лечения после тяжелого ранения в Курской области.

7 августа Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона. Репортера доставили сначала в реанимацию Курской областной больницы, а позднее перевезли в Москву. По одной из версий, украинская сторона могла выследить военкора целенаправленно.

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