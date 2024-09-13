Новости регионов: гроза стала причиной крупного природного пожара в Ростовской области

В Ростовской области гроза стала причиной крупного природного пожара. Молния ударила в поле недалеко от центральной футбольной арены. После этого там загорелась сухая трава и кустарники на территории между Ростовом-на-Дону и Батайском. Быстро справиться с огнем у пожарных не получилось, так как мешал сильный ветер.

Тем временем в Сочи спасли брата и сестру, которых на сапах унесло в открытое море. Они решили покататься на закате, но из-за поднявшегося шторма не могли вернуться на берег. У туристов был телефон, с помощью которого они передали свои координаты спасателям. До пропавших молодых людей, который унесло на три километра, удалось добраться на гидроциклах.

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