Москвичам показали кадры ДТП с грузовиком на 24 км МКАД

Появились записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала аварию, в результате которой грузовик въехал в отбойник на 24-м километре МКАД.

На видео видно, что водитель не справился с управлением, в результате чего машину повело. Сначала завалился прицеп грузовика, а затем его развернуло поперек дороги и он влетел в отбойник.

На месте ДТП работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало. Движение в районе аварии затруднено, перекрыто четыре полосы. Образовался затор, который растянулся на 3 километра дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

