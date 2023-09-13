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13 сентября, 23:30

Происшествия

Москвичам показали кадры ДТП с грузовиком на 24 км МКАД

Москвичам показали кадры ДТП с грузовиком на 24 км МКАД

Водитель грузовика въехал в отбойник на 24 км МКАД

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Появились записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала аварию, в результате которой грузовик въехал в отбойник на 24-м километре МКАД.

На видео видно, что водитель не справился с управлением, в результате чего машину повело. Сначала завалился прицеп грузовика, а затем его развернуло поперек дороги и он влетел в отбойник.

На месте ДТП работают оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало. Движение в районе аварии затруднено, перекрыто четыре полосы. Образовался затор, который растянулся на 3 километра дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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