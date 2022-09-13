Мужчина разбил несколько машин на парковке в Марьино

Мужчина разбил несколько машин на парковке в жилом комплексе в Марьино. Он металлической трубой бил по стеклам и дверям автомобилей.

Владельцы машин сами повязали погромщика. Судя по всему, он был крепко выпивший. Сейчас внятных объяснений от него добиваются полицейские в отделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

