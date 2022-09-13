В Москве задержали организатора квеста, где пострадали подростки

В Москве задержали организатора квеста, где пострадали шесть человек. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Во время квеста в воскресенье загорелись декорации из-за того, что аниматор использовал газовую горелку. В результате ожоги получили четверо подростков и двое актеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

