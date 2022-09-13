В Москве задержали гонщиков, устроивших дрифт у метро "Филатов луг". Ранее нарушителей сняли прохожие.

Мужчины на старых жигулях нарезали круги на высокой скорости в течение 15 минут. Рев тормозов и опасные виражи возмутили москвичей. Кто-то из них вызвал сотрудников полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.