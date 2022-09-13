Названы возможные причины гибели туристов на Камчатке

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Вероятными причинами гибели девяти альпинистов на Камчатке стали несоблюдение техники безопасности и недостаточная подготовка туристов и гидов. Об этом сообщило полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе. По их данным, разрешение на прохождение нестандартного маршрута на Ключевскую сопку тургруппа не получала.
12 человек начали восхождение 30 августа. На высоте 3 300 метров они разделились. Трое остались в лагере. Поднявшись на высоту выше 4 000 метров, пять человек сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех.
Выживших спасатели эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС. Возбуждены уголовные дела. Директора фирмы, организовавшей тур, отправили в СИЗО до 2 ноября.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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