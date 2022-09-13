Водитель пострадал при опрокидывании грузовика на западе столицы

Грузовик опрокинулся на улице Лобачевского в районе дома № 100. Видео момента аварии опубликовал Дептранс.

Судя по кадрам, водитель не рассчитал траекторию и машина слишком сильно наклонилась. Мужчина пострадал. В данный момент на месте работают оперативные службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.