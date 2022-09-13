Три мирных жителя Армении пострадали после обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил армянский Минздрав.

Ранее министры обороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации. МИД России призвал обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.