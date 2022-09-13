Новости часа: названы причины гибели туристов на камчатском вулкане

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нарушение техники безопасности и слабая подготовка могли стать причиной гибели туристов на вулкане. Об этом сообщило полпредство президента в ДФО.

Строительство и реконструкцию девяти станций БКЛ метро закончат до конца года. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Топ-менеджера авиазавода, передавшего секретные сведения Украине, задержали в Подмосковье. Об этом заявили в ФСБ.