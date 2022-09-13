Новости часа: СК просит об аресте обвиняемого в покушении на убийство дочери в Новокосине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи просят об аресте обвиняемого в покушении на убийство малолетней дочери в Новокосине. Об этом заявили в СК.

Москвичам рекомендуют в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт. Ожидаются заторы до 8 баллов, сообщил Дептранс.

Обязательный масочный режим в транспорте и аптеках ввели в Ульяновской области. Об этом рассказали власти региона.