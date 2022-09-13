В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали сотрудника оборонного завода. О этом сообщила ФСБ.

По версии следствия, мужчина передавал на Украину фото фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники. На заводе теперь уже обвиняемый трудился в должности директора по качеству, то есть у него был допуск к техническим документам под грифом "совершенно секретно". Их он и сфотографировал на телефон, а потом передал гражданину Украины, сотруднику Одесского авиационного завода. Суда обвиняемый будет дожидаться под стражей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.