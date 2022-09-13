Грузовик опрокинулся на Симферопольском шоссе в районе Бутова

Серьезная авария произошла на Симферопольском шоссе. В района Бутова опрокинулась грузовая машина.

Произошло это после столкновения с такси или водителю удалось избежать удара – неизвестно. На месте работают несколько расчетов полиции, а скорой помощи или спасателей не видно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.