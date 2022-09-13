ФСБ задержала террористов, готовивших серию атак в Крыму

ФСБ опубликовала кадры задержания террористов, которые готовили серию атак в Крыму. По предварительным данным, задержанные были сотрудниками украинских спецслужб, а их целями должны были стать представители военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

В данный момент задержанные дают показания. Губернатор полуострова Сергей Аксенов поблагодарил силовиков за успешную операцию по обезвреживанию боевиков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.