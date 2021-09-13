В аэропорту Домодедово ищут собаку, сбежавшую при погрузке в самолет

В аэропорту Домодедово развернули круглосуточные поиски собаки. Ее зовут Ева и несколько дней назад она сбежала из переноски при погрузке в самолет.

Как пишут СМИ, собаку видели на взлетной полосе. Ее заметили летчики, но поймать пока не смогли. Поиски ведутся по всей территории аэродрома, а это более тысячи гектаров. При этом в оперативную группу вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников Домодедова. Всем им уже отправили фотографии пропавшей Евы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.