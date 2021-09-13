В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции

В арбузе, которым, предположительно, отравилась семья с Совхозной улицы в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в доме, где проживали погибшие, были взяты пробы воздуха и воды. Однако в них опасные вещества обнаружены не были. В связи с этим риски для остальных жильцов отсутствуют, заключили в Роспотребнадзоре.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.