Следы вещества для дезинсекции нашли в арбузе, которым отравилась столичная семья

Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина "Магнит," сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В воде и воздухе дома на Совхозной улице не нашли опасных веществ. Пробы воздуха и воды в доме на Совхозной улице в Москве не выявили опасных веществ, риски для жителей дома отсутствуют.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.