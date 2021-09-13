На Совхозной улице ограничили вход в подъезд дома, где отравились более 10 человек

На Совхозной улице, на юге столице, ограничили вход в подъезд дома, где отравились более десяти человек.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

Позже стало известно, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля – ядовитого вещества, которое обычно содержится в составе тормозных жидкостей и антифризов, жидкостях для мытья стекол и кремах для обуви.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.