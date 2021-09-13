Генконсульство уточнило данные о россиянах в разбившемся в Турции автобусе

Россиян не было в туристическом автобусе, попавшем в аварию в Турции. Об этом сообщают в генконсульстве России в Анталье. Ранее об этом также заявили в турецкой полиции.

Школьный и туристический автобусы столкнулись около 07:30 по местному времени на трассе Мугла – Денизли на юго-западе Турции. Последний выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся.

Всего в транспортном средстве находился 41 турист. Водитель туристического автобуса погиб на месте. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.