Эксперт прокомментировал версию с отравлением ядом жителей юга столицы

Санитарные эксперты и криминалисты работают на Совхозной улице, где от отравления погибли два человека и 10 попали в больницы. По одной из версий, погибшие отравились этиленгликолем, пишут СМИ. Но официальных результатов пока нет.

Кандидат химических наук Денис Жилин прокомментировал данную версию отравления.

"Этиленгликоль – это вязкая жидкость, хорошо смешивающаяся с водой и с низкой температурой плавления и высокой температурой кипения. Поэтому ее, в частности, часто используют в незамерзайках. Поэтому она считается ядовитой", – отметил Жилин.



Эксперт подчеркнул, что ее острая доза – порядка граммов на кг живого веса. По его словам, для того, чтобы получить неприятные последствия, человек должен выпит порядка полстакана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.