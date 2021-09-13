Эксперт прокомментировал версию с отравлением ядом жителей юга столицы

13:15
Санитарные эксперты и криминалисты работают на Совхозной улице, где от отравления погибли два человека и 10 попали в больницы. По одной из версий, погибшие отравились этиленгликолем, пишут СМИ. Но официальных результатов пока нет.
Кандидат химических наук Денис Жилин прокомментировал данную версию отравления.
"Этиленгликоль – это вязкая жидкость, хорошо смешивающаяся с водой и с низкой температурой плавления и высокой температурой кипения. Поэтому ее, в частности, часто используют в незамерзайках. Поэтому она считается ядовитой", – отметил Жилин.
Эксперт подчеркнул, что ее острая доза – порядка граммов на кг живого веса. По его словам, для того, чтобы получить неприятные последствия, человек должен выпит порядка полстакана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: